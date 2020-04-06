Про це повідомляється на сторінці в Facebook Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

“На Тернопільщині ще один летальний випадок від COVID-19. Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус”, – сказано в сообщении.

Відомо, що чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився і його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

“Сьогодні зранку він помер”, – повідомили в штабі.

Відзначимо, що з початку епідемії коронавіруса на Тернопільщині померло 3 людини.