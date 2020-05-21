Про це повідомив заступник голови Монастириської районної державної адміністрації Павло Дронь у Facebook.

“Вітаємо з одужанням від коронавірусу п. Ганну Дякуник, 90 років, з с.Красіїв!”, – написав він.

За словами чиновника, Монастириський район поступово виходить з пандемії.

Павло Дронь зазначив, що всього в районі на COVID-19 обстежено 1503 особи. Залишилося одужати 16 інфікованим з 194-х.

У Монастириському госпіталі перебуває один інфікований (середній стан), ще троє (легкий стан) – в Тернопільській лікарні, 12 інфікованих жителів району – на самоізоляції.

“Керівництво госпіталю готує пропозиції щодо реорганізації та повернення після 22 травня попереднього статусу центральної районної лікарні. Вірус пропав!”, – додав він.