Про це повідомили у місцевій поліції.
“На початку червня стався спалах коронавірусної інфекції в селах Застав’є, Баворів, Прошова, Дичків, що на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади. Загалом було підтверджено 28 випадків”, – йдеться в повідомленні.
Як з’ясували правоохоронці, 22 травня в селі Баворів місцевий підприємець гучно святкував свій день народження, куди були запрошені 60 гостей. Свято проходило в орендованому приміщенні їдальні, де в той час через карантин проводити такі заходи було заборонено.
Наразі поліцейські встановлюють, чи пов’язаний сплеск захворюваності з цим святкуванням. Відомості внесли в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка.
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