У Тернопільській області після святкування дня народження місцевого бізнесмена виявили 28 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили у місцевій поліції.

“На початку червня стався спалах коронавірусної інфекції в селах Застав’є, Баворів, Прошова, Дичків, що на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади. Загалом було підтверджено 28 випадків”, – йдеться в повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, 22 травня в селі Баворів місцевий підприємець гучно святкував свій день народження, куди були запрошені 60 гостей. Свято проходило в орендованому приміщенні їдальні, де в той час через карантин проводити такі заходи було заборонено.

Наразі поліцейські встановлюють, чи пов’язаний сплеск захворюваності з цим святкуванням. Відомості внесли в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка.