Про це повідомили на сайті Тернопільської облдержадміністрації.
У повідомленні сказано, що у священнослужителя велика сім’я.
Медики оцінюють його стан, як середньої тяжкості. Поки що йому надають симптоматичне лікування і встановлюється коло осіб, з якими він контактував.
У зв’язку з появою першого випадку зараження в області введуть режим надзвичайної ситуації.
Жителів містечка і сусідніх населених пунктів обмежать у пересуванні. На виїздах з районного центру встановлять поліцейські пости, а правоохоронці проводитимуть температурний скринінг.
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