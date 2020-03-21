Перший випадок зараження коронавірусною інфекцією в Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя з міста Заліщики.

Про це повідомили на сайті Тернопільської облдержадміністрації.

У повідомленні сказано, що у священнослужителя велика сім’я.

Медики оцінюють його стан, як середньої тяжкості. Поки що йому надають симптоматичне лікування і встановлюється коло осіб, з якими він контактував.

У зв’язку з появою першого випадку зараження в області введуть режим надзвичайної ситуації.

Жителів містечка і сусідніх населених пунктів обмежать у пересуванні. На виїздах з районного центру встановлять поліцейські пости, а правоохоронці проводитимуть температурний скринінг.