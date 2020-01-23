У 2015 році група вчених зі Сполучених Штатів і Китаю взяла зразки тибетського льодовика, вік якого становить 15 тис. років, і виявила в ньому 28 нових вірусних груп.

Про це пише видання Science Alert.

Вчені попереджають, що танення льодовиків через глобальне потепління може звільнити стародавні віруси, невідомі в сучасному світі.

Команда пробурила 50 метрів в льодовику, щоб отримати два крижаних керна, які потім пройшли трьохетапний протокол дезактивації.

Після цього дослідники використовували мікробіологічні методи для виявлення мікроорганізмів в зразках.

Всього дослідники знайшли 33 групи вірусів, але п’ять з них вже описані в інших наукових статтях. Тому вчені вважають, що 28 стародавніх вірусів є новими для науки.

“У гіршому випадку танення льоду через зміни клімату може вивільнити патогенні мікроорганізми в навколишнє середовище. В такому випадку, нам варто заздалегідь дізнатися, що вони з себе представляють”, – зазначили автори дослідження.