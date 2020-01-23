Про це пише видання Science Alert.
Вчені попереджають, що танення льодовиків через глобальне потепління може звільнити стародавні віруси, невідомі в сучасному світі.
Команда пробурила 50 метрів в льодовику, щоб отримати два крижаних керна, які потім пройшли трьохетапний протокол дезактивації.
Після цього дослідники використовували мікробіологічні методи для виявлення мікроорганізмів в зразках.
Всього дослідники знайшли 33 групи вірусів, але п’ять з них вже описані в інших наукових статтях. Тому вчені вважають, що 28 стародавніх вірусів є новими для науки.
“У гіршому випадку танення льоду через зміни клімату може вивільнити патогенні мікроорганізми в навколишнє середовище. В такому випадку, нам варто заздалегідь дізнатися, що вони з себе представляють”, – зазначили автори дослідження.
- У 2018 році повідомлялося, що міжнародна група вчених на чолі з біологами з Федеральної політехнічній школи Лозанни (EPFL) готується вивчати найбільші льодовики світу, щоб детально вивчити ДНК мікроорганізмів, і зрозуміти як вони живуть в таких екстремальних умовах.