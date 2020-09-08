У TikTok масово поширюють жахаюче відео, в якому чоловік стріляє в себе з пістолета. Платформа намагається зупинити поширення контенту.

Про це повідомляє видання The Verge.

Згідно з повідомленнями TikTok, вказане відео спочатку з’явилося на Facebook, після чого потрапило і на інші платформи —Instagram, Reddit і TikTok.

Представник TikTok підтвердив The Verge, що “кліпи про самогубство” почали поширюватися в неділю ввечері.

До моменту, коли TikTok стало відомо про відео, користувачі вже поширювали попередження для інших з рекомендацією закривати ролик, як тільки побачать людину з сивою бородою, який сидить перед столом.

Деякі повідомляли, що найбільший страшний момент відео вставляли і в інші, нешкідливі ролики.

Нині TikTok намагається зупинити поширення цього відео, в тому числі блокуючи сторінки, з яких воно завантажувалося.

“Наші системи автоматично виявляють і позначають ці кліпи за порушення нашої політики щодо контенту, який відображає, вихваляє, прославляє або пропагує самогубство. Ми блокуємо облікові записи, які намагалися неодноразово завантажувати відео. Ми цінуємо членів нашої спільноти, які повідомляють про контент і застерігають інших від перегляду, взаємодії або обміну такими відео на будь-якій платформі з поваги до людини і його сім’ї”, — сказав представник.

Ролик швидко поширився в соцмережі, оскільки сторінка рекомендацій TikTok формується на основі того, що переглянули інші користувачі. Тобто будь-який користувач може наштовхнутися на цей чутливий контент, не шукаючи його цілеспрямовано.