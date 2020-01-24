У додатку для романтичних знайомств Tinder з'явиться тривожна кнопка, яку користувач зможе натиснути, якщо під час побачення відчує небезпеку.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Заради впровадження нового функціоналу компанія Match Group, що володіє Tinder, купить частку в розробника програми Noonlight. Ця програма відстежує місцезнаходження людини, а також повідомляє екстрені служби в разі виникнення загроз безпеки.

Тривожна кнопка буде працювати на основі алгоритмів Noonlight: при її натисканні буде запропоновано ввести код. Якщо користувач цього не зробить, диспетчер направить йому повідомлення, а потім подзвонить. У разі, якщо користувач не відповість або попросить про допомогу, до нього направлять правоохоронців.

Мета нової функції полягає в тому, щоб користувачі могли звертатися за допомогою, не викликаючи підозр під час побачення.

У Match Group запевняють, що відомості про те, де знаходяться користувачі, не будуть використані в комерційних цілях.

Нова функція буде безкоштовною і спочатку з’явиться в США. Американські користувачі отримають доступ до функції в наступний вівторок, 28 січня, в новому розділі додатку під назвою “Центр безпеки”. Щоб використовувати нові інструменти, користувачі повинні будуть завантажити Noonlight і включити функцію відстежування місцезнаходження.

Пізніше тривожна кнопка стане доступна для користувачів із інших країн. Коли саме, не уточнюється.

Також Tinder тестує новий інструмент перевірки фотографій, що дозволяє користувачам переконатися, що вони розмовляють з реальною людиною (перш ніж вони підуть на побачення). Функція фото-верифікації, що працює на основі штучного інтелекту, буде зіставляти селфі користувачів із фото в їхніх профілях, щоб підтвердити, що це дійсно вони.

Акаунти, які пройшли перевірку, будуть позначені спеціальним значком.