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В ТКГ не знают, состоится ли обмен пленными до конца года

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что не известно, будет ли обмен пленными до конца этого года.

Четвер, 19 грудня 2019, 14:52

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Что касается списков, то они есть. Я не буду называть цифры, потому что они постоянно меняются. Мы постоянно работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей. Тема обмена пленными является предметом переговоров в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, поэтому нам сначала надо завершить переговоры. Мне сейчас очень сложно сказать, что будет до конца года”, – заявила Лутковская на брифинге.

Теги: обмін полоненими, ТКГ, Лутковская

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