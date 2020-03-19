Губернатор Токіо (Японія) Юріко Коїке заявила, що варіант проведення Олімпійських ігор 2020 року без глядачів не розглядається.

Про це повідомляє Reuters.

За словами чиновниці, вони знаходяться в тісному контакті з Міжнародним олімпійським комітетом і урядом країни.

“Зараз ще не час, щоб приймати якісь рішення по Олімпіаді. Всі розуміють, що боротьба з коронавірусом стоїть на першому місці. Від цього залежить безпека змагань. Ми перебуває в тісному контакті з МОК і урядом Японії. Зараз я не думаю про скасування Олімпійських ігор або проведення змагань без глядачів”, – сказала вона.

Також вона нагадала, що питання дат, коли буде проведена олімпіада, залишається відкритим. Поки що розглядається варіант проведення олімпіади в кінці липня, як і планувалося.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розкритикували за те, що вони збираються проводити олімпіаду, не враховуючи ситуацію в світі, а також пандемію через коронавірус.