Про це йшлося в її інтерв’ю порталу звинувачуваного у держзраді очільника “Партії Шарія” — Шарий.net.
“Я у захваті останнім часом від Наталки [Мосейчук]. Взагалі. Просто шалена, така упорота. Ну реально. І в цьому сенсі її конкурентом є Гордон. Гордон нещодавно сказав, що я його надихаю чи сестра ментальна якась. Ось вони два упороті божевільні”, — сказала Скабєєва у відповідь на запитання про те, кого вона вважає найкращими українськими журналістами.
Після цього російська телеведуча не забула кинути уїдливу фразу про те, що в Україні нібито не існує журналістики.
- Нагадаємо, раніше Латвія заборонила трансляцію “Россия РТР”, зокрема, через пропагандистське шоу Скабєєвої.
- Телеканал “1+1” бойкотували у соцмережах після етеру шоу “Права на владу”, під час якого гості та ведуча Наталія Мосейчук вдалися до образ співголови фракції “ЄС” в парламенті Ірини Геращенко.
- Днями адвокати подали перший позов за наклеп від імені п’ятого президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка проти журналіста Дмитра Гордона. Це сталося після фейкових заяв гордона про “домовленість про здачу Маріуполя Путіну”.