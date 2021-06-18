Про це йшлося в її інтерв’ю порталу звинувачуваного у держзраді очільника “Партії Шарія” — Шарий.net.

“Я у захваті останнім часом від Наталки [Мосейчук]. Взагалі. Просто шалена, така упорота. Ну реально. І в цьому сенсі її конкурентом є Гордон. Гордон нещодавно сказав, що я його надихаю чи сестра ментальна якась. Ось вони два упороті божевільні”, — сказала Скабєєва у відповідь на запитання про те, кого вона вважає найкращими українськими журналістами.

Після цього російська телеведуча не забула кинути уїдливу фразу про те, що в Україні нібито не існує журналістики.