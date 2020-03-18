Про це повідомляють #Букви.
Так, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою з 18 березня по 3 квітня заборонені “перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах”. Такі заходи були вжиті з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території України.
Проте сьогодні вранці обмежувальні заходи поки що не діяли в наземному столичному транспорті. Так, кореспондент #Букв зафіксував наступну картину в тролейбусі № 50 (сполученням станція метро Либідська – вул. Милославська):
Фото були зроблені в дорозі, приблизно в районі бульвару Перова. На знімках видно, що в тролейбусі далеко не 10 людей. При цьому не виконувався і припис столичної влади не пускати в громадський транспорт без захисних медичних масок (деякі пасажири були без них).
Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник запевнив, що з середи, 18 березня, пасажирів без масок не пускатимуть у громадський транспорт у зв’язку з введенням карантину через коронавірус. Він також відзначав, що “прийнято рішення про перевезення не більше 10 осіб” у міському транспорті.
Контролювати кількість пасажирів повинні були санітарна служба і Національна поліція (про що, зокрема, заявляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко).
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 17 березня з 23:00 вечора припиняє роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- 16 березня Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, закриваються всі установи, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.