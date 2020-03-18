У наземному пасажирському транспорті Києва сьогодні вранці не спостерігалося обмежень по кількості пасажирів, незважаючи на розпорядження Уряду.

Про це повідомляють #Букви.

Так, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою з 18 березня по 3 квітня заборонені “перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах”. Такі заходи були вжиті з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території України.

Проте сьогодні вранці обмежувальні заходи поки що не діяли в наземному столичному транспорті. Так, кореспондент #Букв зафіксував наступну картину в тролейбусі № 50 (сполученням станція метро Либідська – вул. Милославська):

Фото були зроблені в дорозі, приблизно в районі бульвару Перова. На знімках видно, що в тролейбусі далеко не 10 людей. При цьому не виконувався і припис столичної влади не пускати в громадський транспорт без захисних медичних масок (деякі пасажири були без них).

Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник запевнив, що з середи, 18 березня, пасажирів без масок не пускатимуть у громадський транспорт у зв’язку з введенням карантину через коронавірус. Він також відзначав, що “прийнято рішення про перевезення не більше 10 осіб” у міському транспорті.

Контролювати кількість пасажирів повинні були санітарна служба і Національна поліція (про що, зокрема, заявляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко).