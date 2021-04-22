До 17 травня мільйони громадян Англії зможуть отримати COVID-паспорти. Документ дозволить подорожувати за кордон та не проходити карантин й не здавати тест на антитіла.

Про це повідомляє The Guardian.

Інсайдери повідомили про те, що такі паспорти відрізнятимуться від внутрішніх сертифікатів про проходження вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Очікується, що їх покажуть вже в наступному місяці, до того, як буде оголошено про нові правила та обмеження стосовно міжнародних поїздок.

Міністр транспорту Грант Шаппс сказав з цього приводу, зо COVID-паспорти будуть обов’язковим пунктом для того, аби британці змогли літати за кордон та повертатися. Він вважає, що це найкращий спосіб для відкриття кордонів.

За словами одного інсайдера міністерства, головна ціль COVID-паспортів – надати паперовий чи цифровий документ країнам, де вимагають довести факт отримання вакцини проти коронавірусу. Другий інсайдер сказав, що в уряді говорять про те, що документ обов’язково має бути на паперовому носії. Третій інсайдер розповів про те. що в міністерстві закордонних справ консультуються з цього приводу з представництвами інших країн, де вже ввели чи планують вводити COVID-паспорти, аби вони мали однакові стандарти сертифікації.

Попередньо, COVID-паспорти можуть з’явитися 10 травня, а про нові правила та обмеження щодо перетину кордону стане відомо 17 травня.

Наразі британцям заборонено подорожувати за кордон. Ті, хто повертаються в країну, повинні пройти карантин протягом 10 днів.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.