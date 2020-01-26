Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою Відділу з боротьби з інфекційними захворюваннями Агентства охорони здоров’я округу Оріндж, хворим є чоловік, який приїхав з китайського міста Ухань. Його госпіталізували в ізолятор, стан у нього задовільний.

Це третій зафіксований випадок в США. Всього в світі зафіксовано понад 2000 хворих, а число смертей в Китаї виросло до 56.

На материковому Китаї – 98% підтверджених випадків інфекції.

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Варто зазначити, що Китай заборонив торгівлю дикими тваринами по всій країні.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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