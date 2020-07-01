У Трускавці відсьогодні запрацювали санаторії

У курортному місті Трускавець з 1 липня дозволили діяльність санаторіїв, відпочинкових й оздоровчих комплексів.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України в Facebook.

“З 1 липня у курортному місті Трускавець на Львівщині дозволили діяльність санаторіїв, відпочинкових й оздоровчих комплексів. Під забороною лишаються дитячі заклади відпочинку та оздоровлення”, – йдеться в повідомленні.

Таке рішення напередодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За даними Трускавецької міської ради, також дозволено роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, спортивних майданчиків, стадіонів, басейнів і закладів громадського харчування, а також роботу дитячих атракціонів тільки на відкритих майданчиках з дотриманням всіх протиепідеміологічних вимог та рекомендацій МОЗ.