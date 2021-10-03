Відповідні відео опублікував народний депутат від “Слуги народу” Андрій Богданець.
Розпочався вечір з виступу глави фракції Давида Арахамії – він зіграв на барабанах.
Вечір вела українська ведуча Катерина Осадча.
Відео, де Арахамія грає на барабанах, опублікувала прессекретарка політсили Юлія Палійчук.
Закривав вечір так само Арахамія, але вже DJ-сетом.
Ще трохи світлин “слуг” з вечірки:
Фото: Максим Гузенко
Фото: Ігор Василів
Раніше голова депутатської фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що для “слуг” у Трускавці заплановано виїзне засідання, на якому зокрема будуть роздавати партійні “Оскари”. А ще він анонсував свій диджейський сет на гала-вечері.
- Раніше повідомлялося, що представники політичної сили “Слуга народу” проводять засідання фракції у Трускавці. З-поміж іншого, вони презентували “План трансформації країни” на найближчі роки.