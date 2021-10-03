Виїздне засідання парламентської фракції "Слуга народу", в якому брав участь президент України Володимир Зеленський, закінчилося в ніч на 3 жовтня гала-концертом, де свій DJ-сет зіграв голова фракції Давид Арахамія.

Відповідні відео опублікував народний депутат від “Слуги народу” Андрій Богданець.

Розпочався вечір з виступу глави фракції Давида Арахамії – він зіграв на барабанах.

Вечір вела українська ведуча Катерина Осадча.

Відео, де Арахамія грає на барабанах, опублікувала прессекретарка політсили Юлія Палійчук.

Закривав вечір так само Арахамія, але вже DJ-сетом.

Ще трохи світлин “слуг” з вечірки:

Фото: Максим Гузенко

Фото: Ігор Василів

Раніше голова депутатської фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що для “слуг” у Трускавці заплановано виїзне засідання, на якому зокрема будуть роздавати партійні “Оскари”. А ще він анонсував свій диджейський сет на гала-вечері.