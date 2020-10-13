В центрі Києва поліція з пострілами затримала грабіжників: фото і відео

У вівторок, 13 жовтня, в Києві на Хрещатику поліцейські спільно з бійцями КОРДу провели спецоперацію по затриманню групи грабіжників. Зловмисники підстерігали жертв біля точок обміну валют і грабували їх.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Спецоперацію по затриманню грабіжників провели співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції та оперативники поліції Києва із залученням бійців КОРДу.

Зловмисники намагалися втекти, протаранивши чотири автомобілі. Бійці КОРДу були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав, зловмисників затримали.

“Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні на вулиці Лесі Українки відібрали сумку із грішми”, – повідомили у Нацполіції.

Фото: Нацполіція

На місті подій працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність фігурантів справи до аналогічних злочинів на території України.

Обычный вечер на Крещатике в центре Киева. pic.twitter.com/uv7tsjA6gU — Сергей из Киева. (@SergUA63) October 13, 2020