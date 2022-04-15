Про це повідомляє американське видання The New York Times.
За словами Бернса, спокуса здобути перемогу у війні проти України може змусити Путіна застосувати тактичну або ядерну зброю малої потужності.
Вільям Бернс, який раніше обіймав посаду посла США у Росії, зауважив, що потенційне застосування Москвою ядерної зброї – навіть в якості попереджувального пострілу – завжди викликало занепокоєння у Сполучених Штатів.
“Враховуючи потенційний відчай Володимира Путіна та керівництва РФ, враховуючи невдачі, з якими вони зіштовхнулись у військовому плані, ніхто з нас не може легковажно ставитись до загрози застосування Росією ядерної зброї”, – сказав Бернс.
Водночас, додав директор ЦРУ, всупереч усім погрозам Кремля застосувати ядерну зброю, наразі немає ніяких практичних доказів, що російські війська розгорнули чи перемістили ядерну зброю, що свідчило б про неминучий розвиток подій.
- Нагадаємо, заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський наголосив, що Росія зберігає за собою право використати ядерну зброю, якщо країну “спровокує” НАТО.
- Відомо, що погрози застосувати ядерну зброю проти світу — регулярна тема для обговорень російських пропагандистів та улюблений інструмент шантажу владної “еліти” РФ. Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін наказав “розконсервувати” ядерну зброю. Тож варто розуміти, як вона працює та чим загрожує.