Про це повідомляє турецьке агентство “Анадолу“.
Як повідомлялося раніше, підозрюваний у фінансових махінаціях колишній глава Nissan Motor Co. Карлос Гон втік від суду в Японії в Ліван.
Відомо, що 30 грудня він втік з-під домашнього арешту в Осаці, Японія. Після він незаконно прибув в аеропорт імені Ататюрка в Стамбулі, Туреччина. Звідти Гон відправився на свою батьківщину — в Ліван — де перебуває досі.
Турецька поліція почала розслідування інциденту, семеро можливих пособників втечі Гона були заарештовані.
“Семеро людей, у тому числі чотири пілоти приватної авіакомпанії, що перевозила Гона, два співробітники наземного персоналу та директор приватної компанії з перевезення вантажів, були поміщені під варту”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в листопаді 2018 року рада директорів японського автомобілебудівного концерну Nissan Motor Co., Ltd вирішив звільнити свого голову Карлоса Гона, який підозрюється в приховуванні доходів і в махінаціях.
- У грудні токійська прокуратура висунула Карлосу Гону та його помічнику звинувачення у спотворенні фінансових звітів компанії. За 11 днів Карлосу Гону висунули нові звинувачення.
- Пізніше його неодноразово заарештовували, а в березні суд в Токіо прийняв рішення звільнити Гона під заставу в розмірі 1 млрд йен (майже $ 8,9 млн).
- Уже в квітні він був знову узятий під варту.