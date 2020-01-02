Турецькі правоохоронці затримали семеро осіб, які можуть бути причетні до втечі ексголови Nissan Motor Co. Карлоса Гона від суду в Японії до Лівану.

Про це повідомляє турецьке агентство “Анадолу“.

Як повідомлялося раніше, підозрюваний у фінансових махінаціях колишній глава Nissan Motor Co. Карлос Гон втік від суду в Японії в Ліван.

Відомо, що 30 грудня він втік з-під домашнього арешту в Осаці, Японія. Після він незаконно прибув в аеропорт імені Ататюрка в Стамбулі, Туреччина. Звідти Гон відправився на свою батьківщину — в Ліван — де перебуває досі.

Турецька поліція почала розслідування інциденту, семеро можливих пособників втечі Гона були заарештовані.

“Семеро людей, у тому числі чотири пілоти приватної авіакомпанії, що перевозила Гона, два співробітники наземного персоналу та директор приватної компанії з перевезення вантажів, були поміщені під варту”, — йдеться в повідомленні.