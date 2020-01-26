Про це повідомляє агентство Anadolu.
На даний момент 1 556 осіб звернулися до лікарень за допомогою, 382 з них отримали різні травми.
Відразу після повідомлень про землетрус і обваленнях будівель в регіон виїхали міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, міністр навколишнього середовища і урбанізації Мурат Курум і міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.
Міністерство з надзвичайних ситуацій відправило в регіон 9 554 намети, а іншим постраждалим були доставлені продукти харчування і засоби першої необхідності.
В результаті землетрусу 76 будівель повністю зруйновані, 642 – серйозно пошкоджені, а 425 – мають незначні і помірні пошкодження.
- Землетрус магнітудою 6,8 стався 25 січня приблизно о 20:55 за місцевим часом в місті Сівріце призвів до обвалу будівель. Підземні поштовхи відчувалися також в сусідній Сирії, Лівані та Ірані.
- В провінції Елязиг загинуло 17 осіб, а в Малатьї – чотири.