Кількість загиблих в результаті землетрусу в Сівріцькому регіоні Елязиг зросла до 31 людини.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

На даний момент 1 556 осіб звернулися до лікарень за допомогою, 382 з них отримали різні травми.

Відразу після повідомлень про землетрус і обваленнях будівель в регіон виїхали міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, міністр навколишнього середовища і урбанізації Мурат Курум і міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

Міністерство з надзвичайних ситуацій відправило в регіон 9 554 намети, а іншим постраждалим були доставлені продукти харчування і засоби першої необхідності.

В результаті землетрусу 76 будівель повністю зруйновані, 642 – серйозно пошкоджені, а 425 – мають незначні і помірні пошкодження.