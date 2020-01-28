Про це повідомляє агентство Anadolu.

За даними Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), підземні поштовхи зафіксовані о 14:26 за місцевим часом.

Осередок землетрусу залягав на глибині близько семи кілометрів.

При цьому на сайті Earthquake Report, який моніторить підземні поштовхи по всьому світу, повідомляється, що сила землетрусу – 3 бали, а епіцентр залягав на глибині 5 км.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 6,8 стався 25 січня приблизно о 20:55 за місцевим часом в місті Сівріце призвів до обвалу будівель. Підземні поштовхи відчувалися також в сусідній Сирії, Лівані та Ірані. Тоді в провінції Елязиг загинуло 17 осіб, а в Малатьї – чотири.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій повідомили, что в результаті землетрусу 76 будівель повністю зруйновані, 642 – серйозно пошкоджені, а 425 – мають незначні і помірні пошкодження.