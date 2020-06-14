Про це повідомив на своєму сайті Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр розташовувався в 55 км від міста Бінгель і в 331 км на захід від Єревана, Вірменія.

Епіцентр знаходився на глибині 5 км.

За словами губернатора провінції Кадира Екінджі, “в результаті землетрусу пошкоджено спостережну вишку, поранені троє співробітників служби безпеки об’єкта”, повідомляє агентство Reuters.

У міністерстві навколишнього середовища і містобудування Туреччини відзначили, що в район землетрусу направлені рятувальники.