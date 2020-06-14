Про це повідомив на своєму сайті Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Епіцентр розташовувався в 55 км від міста Бінгель і в 331 км на захід від Єревана, Вірменія.
Епіцентр знаходився на глибині 5 км.
[Video] #Bingöl #Karlıova‘da 5,7 büyüklüğünde #deprem meydana geldi https://t.co/vzbsqmxYAE pic.twitter.com/fveiZasepb
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 14, 2020
#Bingöl #Karlıova da 5.7 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Göçük altında kalan 7 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Bingöllü kardeşlerimize çok geçmiş olsun. pic.twitter.com/C8NK4HA06S
— Fulya öztürk (@fullyaozturk) June 14, 2020
За словами губернатора провінції Кадира Екінджі, “в результаті землетрусу пошкоджено спостережну вишку, поранені троє співробітників служби безпеки об’єкта”, повідомляє агентство Reuters.
#Turkey: 5.9-magnitude #earthquake strikes near #Yedisu (#Bingöl province) #deprem #Karlıova pic.twitter.com/zfdpGhMD48
— Yashar Huseyn (@yasharhuseyn) June 14, 2020
У міністерстві навколишнього середовища і містобудування Туреччини відзначили, що в район землетрусу направлені рятувальники.
- Раніше в американському штаті Невада стався потужний землетрус: сила поштовхів оцінюється в 6,4 бали.