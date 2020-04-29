У Туреччині через епідемію COVID-19 школи залишаться закритими до кінця травня.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Міністр освіти Туреччини Зія Сельчук заявила в середу, закриття шкіл продовжується до кінця травня в рамках обмежувальних заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавируса.

Нагадаємо, Анкара оголосила про первинне закриття шкіл 12 березня після першого випадку зараження COVID-19.

В даний час налічується близько 115 тисяч випадків зараження і 3 тисячі смертей.