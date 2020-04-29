Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Міністр освіти Туреччини Зія Сельчук заявила в середу, закриття шкіл продовжується до кінця травня в рамках обмежувальних заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавируса.
Нагадаємо, Анкара оголосила про первинне закриття шкіл 12 березня після першого випадку зараження COVID-19.
В даний час налічується близько 115 тисяч випадків зараження і 3 тисячі смертей.
-
Парламент Туреччини прийняв закон, який дозволить звільнити десятки тисяч ув’язнених, щоб полегшити переповненість в’язниць і захистити ув’язнених від коронавірусу.