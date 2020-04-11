Про це повідомляє видання Anadolu.
Зазначається, що заборона на вихід з дому набрала чинності з півночі 11 квітня і буде діяти до 00:00 годин 13 квітня.
Обмежувальний захід охоплює також столицю країни, Анкару, і найбільше місто Туреччини – Стамбул.
Губернаторам провінцій направлений відповідний циркуляр.
У п’ятницю МОЗ Туреччини підтвердило ще 98 смертей від коронавирусної інфекції. Загальна кількість жертв пандемії в країні досягла 1006 людей.
Кількість заражених коронавірусом збільшилася до 47 029. Одужали й були виписані з лікарень 2423 пацієнти.
- Кількість смертей від COVID-19 у світі перевищила 100 тисяч.