У Туреччині оголосили про введення 48-годинної комендантської години в 31 провінції в рамках заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання Anadolu.

Зазначається, що заборона на вихід з дому набрала чинності з півночі 11 квітня і буде діяти до 00:00 годин 13 квітня.

Обмежувальний захід охоплює також столицю країни, Анкару, і найбільше місто Туреччини – Стамбул.

Губернаторам провінцій направлений відповідний циркуляр.

У п’ятницю МОЗ Туреччини підтвердило ще 98 смертей від коронавирусної інфекції. Загальна кількість жертв пандемії в країні досягла 1006 людей.

Кількість заражених коронавірусом збільшилася до 47 029. Одужали й були виписані з лікарень 2423 пацієнти.