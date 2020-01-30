Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.
Уточнюється, що така позиція була висловлена депутатом турецького парламенту від правлячої “Партії справедливості і розвитку” Йилдиримом Тугрулом Тюркешем під час зустрічі з українськими дипломатами.
“Як ви знаєте, на всіх зустрічах, засіданнях, ми відзначаємо про це і хочемо відзначити сьогодні, в рамках зустрічі з парламентською групою дружби, і Турецька держава, і парламент, за будь-яких умов підтримують територіальну цілісність України, ніколи не визнавали і не визнають окупацію півострова Крим. Про це було багато заяв і від нашого уряду, – рішучість і наполегливість у цьому питанні залишаються незмінними”, – заявив він.
Також повідомляється, що на зустрічі обговорювали актуальні теми в українсько-турецьких відносинах.
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