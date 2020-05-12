У Туреччині оголосили про намір тестувати на коронавірус всіх, хто прибуває в аеропорти вже з початку літа.

Про це повідомляє турецьке видання Airport Haber.

Уточнюється, що мова йде в першу чергу про аеропорти основних туристичних провінцій Туреччини, серед яких Анталья.

За словами міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Ерсоя, держава вже готується до поступового відновлення роботи туристичної галузі.

“Міністерство охорони здоров’я країни займеться створенням спеціальних лабораторій в аеропортах, щоб тестувати пасажирів”, – сказав він.

Водночас міністр також підкреслив, що по прибуттю до Туреччини пасажири будуть проходити тестування на коронавірус ще до проходження паспортного контролю.