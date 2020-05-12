Про це повідомляє турецьке видання Airport Haber.
Уточнюється, що мова йде в першу чергу про аеропорти основних туристичних провінцій Туреччини, серед яких Анталья.
За словами міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Ерсоя, держава вже готується до поступового відновлення роботи туристичної галузі.
“Міністерство охорони здоров’я країни займеться створенням спеціальних лабораторій в аеропортах, щоб тестувати пасажирів”, – сказав він.
Водночас міністр також підкреслив, що по прибуттю до Туреччини пасажири будуть проходити тестування на коронавірус ще до проходження паспортного контролю.
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У російських ЗМІ повідомили про відкриття туристичного сезону для іноземців у Туреччині вже наприкінці травня, а в Туреччині це не підтверджують.