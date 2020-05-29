Заяву опубліковано на офіційній сторінці Twitter.

У Twitter вважають, що указ загрожує свободі слова в Мережі.

“Цей виконавчий указ відображає реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства. Спроби в односторонньому порядку порушити розділ 230 закону про порядність у ЗМІ, загрожують майбутньому онлайн-висловлювань та свободи в інтернеті”, – сказано в заяві.

Також вони зазначили, що відповідний закон захищає американські інновації та свободу слова, грунтуючись на демократичних цінностях.