Заяву опубліковано на офіційній сторінці Twitter.

У Twitter вважають, що указ загрожує свободі слова в Мережі.

“Цей виконавчий указ відображає реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства. Спроби в односторонньому порядку порушити розділ 230 закону про порядність у ЗМІ, загрожують майбутньому онлайн-висловлювань та свободи в інтернеті”, – сказано в заяві.

This EO is a reactionary and politicized approach to a landmark law. #Section230 protects American innovation and freedom of expression, and it’s underpinned by democratic values. Attempts to unilaterally erode it threaten the future of online speech and Internet freedoms.

— Twitter Public Policy (@Policy) May 29, 2020