Заяву опубліковано на офіційній сторінці Twitter.
У Twitter вважають, що указ загрожує свободі слова в Мережі.
“Цей виконавчий указ відображає реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства. Спроби в односторонньому порядку порушити розділ 230 закону про порядність у ЗМІ, загрожують майбутньому онлайн-висловлювань та свободи в інтернеті”, – сказано в заяві.
This EO is a reactionary and politicized approach to a landmark law. #Section230 protects American innovation and freedom of expression, and it’s underpinned by democratic values. Attempts to unilaterally erode it threaten the future of online speech and Internet freedoms.
— Twitter Public Policy (@Policy) May 29, 2020
Також вони зазначили, що відповідний закон захищає американські інновації та свободу слова, грунтуючись на демократичних цінностях.
- Як повідомлялося раніше, соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа, в яких розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента за допомогою пошти через епідемію, як такі, в яких може бути фейкова інформація.
- У відповідь Трамп пригрозив закрити в країні соціальні мережі через нібито шахрайства на виборах.
- Гендиректор Facebook Марк Цукерберг розкритикував позицію Twitter щодо суперечливих постів президента США Дональда Трампа. Гендиректор Twitter Джек Дорсі відповів на критику.