Twitter впровадила нові функції та налаштування, спрямовані на те, щоб користувачі почувалися комфортніше в соцмережі.

Про це повідомили в блозі Twitter.

З 1 вересня для деяких користувачів iOS, Android додатків та вебверсії Twitter, які користуються соцмережею англійською мовою, став доступним “безпечний режим”. Компанія називає його “функцією, яка спрямована на скорочення деструктивної взаємодії”.

“Безпечний режим — це функція, яка тимчасово блокує облікові записи на сім днів за використання потенційно небезпечної лексики (образи чи зауваження із ненавистю, повторювані та непрошені відповіді або згадки. Коли ця функція увімкнена в налаштуваннях, наші системи будуть оцінювати ймовірність негативної взаємодії, враховуючи як зміст твітів, так і відносини між автором твіту та тим, хто відповідає на нього. Облікові записи, на які ви підписані або з якими часто взаємодієте, які не будуть автоматично заблоковані”, — пояснили в компанії.

Таким чином, автори твітів, чия поведінка була розпізнана як шкідлива, впродовж тижня не зможуть стежити за користувачем, щодо якого погано поводилися, читати його твіти, надсилати повідомленні. Користувачі зможуть переглядати тимчасово заблоковані профілі. Також система оповіщуватиме про те, що період бану був завершений.

Наразі Twitter тестує цю функцію і збирає відгуки про неї. Компанія попереджає — все не завжди працюватиме коректно.

“Ми не завжди будемо робити це правильно і можемо робити помилки, тому автоблокування безпечного режиму можна побачити та скасувати в будь-який час в настройках. Ми також будемо регулярно контролювати точність наших систем безпечного режиму, щоб поліпшити наші можливості виявлення”, — зазначили в блозі.

В Twitter акцентують, що у такий спосіб хочуть зменшити поширеність та помітність шкідливих коментарів на платформі. Безпечний режим розроблявся на основі консультацій з партнерами, що працюють в галузях онлайн-безпеки, психічного здоров’я та прав людини.

“Ми також підтримали програму World Wide Web Foundation, спрямовану на припинення гендерного насильства в Інтернеті, і брали участь в серії обговорень, щоб вивчити нові способи, за допомогою яких жінки можуть налаштовувати свою безпеку в Інтернеті за допомогою таких функцій, як безпечний режим”, — йдеться в повідомленні.