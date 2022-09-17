В Маріуполі знову була помічена військова техніка російських армійців, яку окупанти почали розставляти містом.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Знову помічена важка техніка, яку окупанти почали розставляти містом, у Лівобережному районі та неподалік Азовсталі. Поки – просто зберігання”, – розповів Петро Андрющенко.

Також він наголосив, що сьогодні, 17 вересня, вперше колона з 15 танків з позначкою “Дарів Смерті” поїхала в бік Донецька. Крім того, в районі с. Урзуф два дні поспіль звуки роботи важкої артилерії, “відльоти”.

За словами радника міського голови Маріуполя є й хороші новини, адже вперше з початку широкомасштабної війни РФ проти України під с. Урзуф був звук “прильоту”.

“Подробиці з’ясовуємо, але це точно гарна новина”, – зауважив Петро Андрющенко.

Також він розповів, що вчора в лікарні №2 померло двоє хлопців 2003 та 2004 років народження. Обидва мешканці Маріупольського району. Причина смерті – понад 80 відсотків ураження шкіри від опіків.

За його словами Петра Андрющенка, обидва горіли в російському танку. Вони опинились в армії РФ після окупації Маріуполя через приховану мобілізацію в “пожежники”.

“Блискавична, але надкоротка кар’єра. Можна і далі заперечувати відсутність прихованої мобілізації та горіти в російських танках. А можна дослухатись голосу розуму та евакуюватись в безпеку. Окрема вдячність маріупольцям, які не долучились до здавання крові на потреби окупантів. Простий саботаж часом вбиває ефективніше за кулі”, – підсумував радник міського голови Маріуполя.