Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Знову помічена важка техніка, яку окупанти почали розставляти містом, у Лівобережному районі та неподалік Азовсталі. Поки – просто зберігання”, – розповів Петро Андрющенко.
Також він наголосив, що сьогодні, 17 вересня, вперше колона з 15 танків з позначкою “Дарів Смерті” поїхала в бік Донецька. Крім того, в районі с. Урзуф два дні поспіль звуки роботи важкої артилерії, “відльоти”.
За словами радника міського голови Маріуполя є й хороші новини, адже вперше з початку широкомасштабної війни РФ проти України під с. Урзуф був звук “прильоту”.
“Подробиці з’ясовуємо, але це точно гарна новина”, – зауважив Петро Андрющенко.
Також він розповів, що вчора в лікарні №2 померло двоє хлопців 2003 та 2004 років народження. Обидва мешканці Маріупольського району. Причина смерті – понад 80 відсотків ураження шкіри від опіків.
За його словами Петра Андрющенка, обидва горіли в російському танку. Вони опинились в армії РФ після окупації Маріуполя через приховану мобілізацію в “пожежники”.
“Блискавична, але надкоротка кар’єра. Можна і далі заперечувати відсутність прихованої мобілізації та горіти в російських танках. А можна дослухатись голосу розуму та евакуюватись в безпеку. Окрема вдячність маріупольцям, які не долучились до здавання крові на потреби окупантів. Простий саботаж часом вбиває ефективніше за кулі”, – підсумував радник міського голови Маріуполя.
- Російські окупанти протягом 16 вересня та у ніч на 17 вересня обстрілювати Миколаївську область. Унаслідок обстрілів загинуло одна людина.
- У Донецькій області за добу окупанти обстріляли сім населених пунктів, серед них нещодавно звільнений українськими військовими Святогірськ.
- Близько 2 години ночі окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксовано два ракетні влучення.