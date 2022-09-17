Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Знову помічена важка техніка, яку окупанти почали розставляти містом, у Лівобережному районі та неподалік Азовсталі. Поки – просто зберігання”, –  розповів Петро Андрющенко.

Також він наголосив, що сьогодні, 17 вересня, вперше колона з 15 танків з позначкою “Дарів Смерті” поїхала в бік Донецька. Крім того, в районі с. Урзуф два дні поспіль звуки роботи важкої артилерії, “відльоти”.

За словами радника міського голови Маріуполя є й хороші новини, адже вперше з початку широкомасштабної війни РФ проти України під с. Урзуф був звук “прильоту”.

“Подробиці з’ясовуємо, але це точно гарна новина”, – зауважив Петро Андрющенко.

Також він розповів, що вчора в лікарні №2 померло двоє хлопців 2003 та 2004 років народження. Обидва мешканці Маріупольського району. Причина смерті – понад 80 відсотків ураження шкіри від опіків.

За його словами Петра Андрющенка, обидва горіли в російському танку. Вони опинились в армії РФ після окупації Маріуполя через приховану мобілізацію в “пожежники”.

“Блискавична, але надкоротка кар’єра. Можна і далі заперечувати відсутність прихованої мобілізації та горіти в російських танках. А можна дослухатись голосу розуму та евакуюватись в безпеку. Окрема вдячність маріупольцям, які не долучились до здавання крові на потреби окупантів. Простий саботаж часом вбиває ефективніше за кулі”, – підсумував радник міського голови Маріуполя.