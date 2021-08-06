В компанії Uber повідомили про збільшення збитків до $509 млн, бо в них не вистачає водіїв. Акції Uber подешевшали на 11,4%.

Про це повідомляє Reuters.

В сервісі відзвітували про негативну динаміку EBITDA за результатами другого кварталу. Фінансові складнощі компанії пов’язані з тим, що в них критично не вистачає водіїв. Аби залишити водіїв в компанії, Uber виплачує їм бонуси, які “з’їдають прибуток”.

509 мільйонів доларів – збитки компанії в другому кварталі 2021 року до вирахування податків. Акції Uber тепер вартують 41 долар, тобто на 4% менше.

Чистий прибуток компанії склав 1,1 мільярда доларів. До цього прибуток був значно вищий – 3,9 млрд доларів.

За цей період запит на послуги таксі в США виріс. В Uber зафіксували рекордну кількість бронювань на 22 мільярди доларів. Але водіїв не вистачило, тому що не всі повернулися до роботи після пандемії. Тому компанії довелося витратити на бонуси для них 250 мільйонів доларів. Як результат, негативний показник EBITDA в $509 млн. Це значно більше, ніж прогнозували аналітики ($325 млн).

Виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі повідомила аналітикам, що бізнес з доставлення їжі компанії забезпечив захист від потенційного падіння доходів та що липневі тенденції підтримують перспективи компанії у другій половині року.

Також в компанії повідомили, що кількість активних водіїв та працівників з доставлення їжі збільшилася майже на 420 тисяч з лютого по липень.