В рамках профілактики коронавірусу в установах відбування покарань та СІЗО особи, взяті під варту, засуджені та персонал проходять температурний скринінг.

Про це повідомили #Буквам у департаменті з питань виконання кримінальних покарань міністерства юстиції України у відповіді на інформаційний запит.

“З метою виявлення простудних захворювань серед персоналу установ, засуджених та осіб узятих під варту, медичними працівниками проводиться щоденний температурний скринінг безконтактними інфрачервоними термометрами”, – сказано в повідомленні.

Крім того, припинені короткотривалі та довготривалі візити родичів та інших осіб та призупинено переміщення між установами засуджених та осіб, взятих під варту, крім випадків необхідності надання невідкладної стаціонарної медичної допомоги.