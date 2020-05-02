Про це повідомили #Буквам у департаменті з питань виконання кримінальних покарань міністерства юстиції України у відповіді на інформаційний запит.
“З метою виявлення простудних захворювань серед персоналу установ, засуджених та осіб узятих під варту, медичними працівниками проводиться щоденний температурний скринінг безконтактними інфрачервоними термометрами”, – сказано в повідомленні.
Крім того, припинені короткотривалі та довготривалі візити родичів та інших осіб та призупинено переміщення між установами засуджених та осіб, взятих під варту, крім випадків необхідності надання невідкладної стаціонарної медичної допомоги.
- Раніше повідомлялося, що секретар Чернівецько-буковинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Архімандрит Никита (Андрій Петрович Сторожук) прийшов до редакції газети “Молодий буковинець” в Чернівцях та демонстративно кашляв на працівників, щоб видання закрили на карантин.