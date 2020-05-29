Covid-19 Україна

оновлено 29.05.2020 о 15:02

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Стало відомо, як проходитиме ЗНО-2020

Цьогоріч для учасників Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) збільшили терміни допуску до пунктів тестування у зв’язку з карантином. Також діти повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції.

П’ятниця, 29 травня 2020, 15:15

Фото из открытых источников

Про це розповіла заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі “Сніданку з 1+1”.

“Раніше абітурієнти мали приблизно 30−35 хвилин для того, щоб пройти всі процедури. В цьому році ми збільшили цей час, і він триватиме годину. Також введено нове правило — кожному учаснику ЗНО у пропуску буде вказано маленький часовий проміжок, коли варто заходити в пункт тестування. Всіх учасників поділять на невеликі групи, і вони будуть заходити в свій час”, — пояснила вона.

Вакуленко розповіла, що під час тестування абітурієнти будуть в масках, але їх можна зняти і замінити. Водночас, за її словами, перебувати в аудиторії без маски не можна.

Також під час проходження тестування дозволено пити воду.

В УЦОЯО порадили мати при собі індивідуальні санітайзери, а також сухі серветки.

Максимальна допустима температура тіла, з якої будуть пускати на тестування — 37,2.

“Якщо в учасника ЗНО звичайна температура тіла вище норми, то йому слід взяти довідку у сімейного лікаря або терапевта про те, що вона не пов’язана з коронавірусом, а індивідуальним станом”, — зазначила Вакуленко.

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