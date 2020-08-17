В Управлінні державної охорони запевняють, що не стежили за знімальною групою програми "Схеми: корупція в деталях", а також заявляють, що відкриті до будь-яких перевірок.

Про це повідомляє УДО на своїй сторінці у Facebook.

“Військовослужбовці Управління державної охорони України діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою “Схем”. Більше того, ми повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що в Управлінні державної охорони “глибоко стурбовані ситуацією з пожежею автомобіля знімальної групи “Схем”, адже свобода слова є важливою запорукою розвитку демократичної правової держави”.

“Впевнені, що найближчим часом винні будуть знайдені та покарані в межах чинного законодавства України”, – додали в УДО.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля працівника програми “Схеми”. Справу кваліфіковано як умисне знищення.