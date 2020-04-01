Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що за словами члена муніципальної ради Керол Маруббі, це сталося через відсутність людей, які в даний момент знаходяться на карантині.

“Вони допитливі кози, і я думаю, що їм цікаво, що відбувається, як і всім”, – зазначила вона.

Зокрема, тварини спокійно гуляють по спорожнілих вулицях міста, обскубуючи рослини в садах і на клумбах.

Маруббі додала, що жителі “неймовірно пишаються” тваринами і радіють “безкоштовній розвазі”.

They definitely dgaf 🐐 pic.twitter.com/W2BjKCjKhw — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020