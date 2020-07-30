Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Фелікс Бьямукама визнав себе винним у вбивстві горили і незаконному проникненні на територію парку Бвінді.
За його словами, він і троє інших вирушили в парк з метою полювання на дрібних тварин, а Рафіка він убив з метою самооборони.
Горила пропала безвісти 1 червня, а її тіло на наступний день виявила пошукова група. Експертиза показала, що Рафіка був убитий гострим предметом, що проник в його внутрішні органи.
Тварині на момент смерті було приблизно 25 років, він був лідером групи з 17 гірських горил. Вони любили контактувати з людьми в заповіднику.
“Смерть Рафіка робить групу нестабільною, та існує ймовірність того, що вона може розпастися”, – зазначив зоозахисник Башир Хангі.
- На одному з індонезійських островів орангутанг простягнув руку допомоги чоловікові, який по груди загруз у річковому бруді.