В Уганді вбивцю однієї з найвідоміших гірських горил по імені Рафік засудили до 11 років ув'язнення.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Фелікс Бьямукама визнав себе винним у вбивстві горили і незаконному проникненні на територію парку Бвінді.

За його словами, він і троє інших вирушили в парк з метою полювання на дрібних тварин, а Рафіка він убив з метою самооборони.

Горила пропала безвісти 1 червня, а її тіло на наступний день виявила пошукова група. Експертиза показала, що Рафіка був убитий гострим предметом, що проник в його внутрішні органи.

Тварині на момент смерті було приблизно 25 років, він був лідером групи з 17 гірських горил. Вони любили контактувати з людьми в заповіднику.

“Смерть Рафіка робить групу нестабільною, та існує ймовірність того, що вона може розпастися”, – зазначив зоозахисник Башир Хангі.