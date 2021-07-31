Про це повідомляє угорська інформаційна агенція Telex.

Рішення про обов’язкову вакцинацію було оголошено прем’єром Віктором Орбаном два тижні тому.

Перше щеплення необхідно зробити до 1 вересня, за винятком тих, у кого є медична причина не вакцинуватися.

Згідно із указом, який опубліковано у четвер в офіційному виданні Magyar Közlöny (“Угорський вісник”), вакцинація є обов’язковою для тих, хто виконує завдання первинної медико-санітарної допомоги, а саме:

чергування за викликом;

амбулаторно-поліклінічна допомога;

діагностика;

стаціонарна спеціалізована допомога;

транспортування пацієнтів;

медичне обслуговування, організоване в установі соціального захисту або захисту дітей;

медичне обслуговування збройних і правоохоронних органів (базове обслуговування робітників і в’язнів).

У разі одноразової вакцинації, наприклад, за допомогою вакцини Janssen (Johnson & Johnson), її також слід пройти до 1 вересня. Якщо вводиться двудозна вакцина, то час введення другої дози визначає лікар, який проводить вакцинацію.