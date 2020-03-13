В Угорщині кіберполіція відстежує та арештовує "блогерів", які створюють фейки про коронавірус COVID-19.

Про це повідомила пресслужба департаменту кіберзлочинності Національного бюро розслідувань Угорщини.

“Відділ кіберзлочинності Національного бюро розслідувань (KR NNI) постійно відстежує зміст фейків в Інтернеті після появи нового коронавірусу в Угорщині”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за час відстеження правоохоронці вже провели чотири розслідування за підозрою в “загрозі публічного злочину”.

Зокрема, вони виявили статтю, в якій містилася неправдива інформація про те, що в січні 2020 року все більше людей в Угорщині були заражені новим коронавірусом. Після цього повідомлення від лютого 2020 року слідчі заарештували 30-річного Віктора С. (Sz. Viktort) і 44-річну Еріку Н. (N. Erikát), які були допитані як підозрювані.

Крім того, 32-річний З. Акош (Z. Ákos) також зробив неправдиві заяви про пандемію в онлайн-просторі. Поліція розшукала цю людину й 11 березня 2020 року заарештувала його, провівши обшук в його будинку, де було конфісковано обладнання для інформаційних технологій.