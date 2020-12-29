Про це повідомляє місцеве видання Magyar Nemzet.

COVID-паспорт – це два мобільних застосунки, які включають безпосередньо сам паспорт з вашими загальними даними та інформацію про наявність захисту від COVID-19 на підставі результатів тестів на коронавірус, проведених за останні 14 днів, а також зроблених щеплень.

Ідентифікувати людину можна буде за допомогою номера в спеціальному реєстрі і сертифіката захисту від COVID-19, в який будуть вноситися дані про щеплення, тестах і про те, чи хворів власник паспорта коронавірус. Використовувати паспорт можна буде всередині і Угорщини, і за кордоном.