В Угорщині на станції Ніредьгаза вийшов з ладу вагон поїзда "Київ-Відень". Його відчепили, а пасажирів пересадили.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначено, що дев’ять людей, які їхали в цьому вагоні, пересадили до місцевого поїзда. Вони змогли продовжити свою подорож.

Технічні причини інциденту з’ясовуються. Представники угорської сторони виконують ремонтні роботи.

В УЗ відзначили, що вагон повернуть до складу поїзда на зворотному шляху проходження.

“Тому пасажирів, які повертаються з Австрії і Угорщини (8 осіб), місцевим поїздом доставлять до станції пересадки, після чого вони продовжать рух в Україні”, – підкреслюється у повідомленні.

Також перевізник запевняє, що змін у графіку рейсу міжнародного сполучення Київ-Будапешт-Відень поки не планується. Наступний поїзд відправлятиметься з Києва за розкладом.