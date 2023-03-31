Син президента Уганди Мухузі Кайнеругаба заявив, що готовий надіслати в Москву військових, якщо РФ будуть загрожувати "імперіалісти".

Про це він написав у своєму Twitter.

Кайнеругаба сказав, що його можуть називати “путіністом”, але у разі загрози з боку “імперіалістів” для російської столиці його держава нібито надішле військо.

“Називайте мене “путіністом”, якщо хочете, але ми, Уганда, надішлемо солдатів на захист Москви, якщо їй колись загрожуватимуть імперіалісти”, — написав син голови держави.

Нагадаємо, що пропагандистські зусилля Кремля на території Африки, зокрема в Уганді зросли після повномасштабного вторгнення в Україну.

Так, кілька годин на день мільйони осіб, які дивляться найбільшу національну телевізійну станцію країни, Ugandan Broadcasting Corp., сприймають наратив Москви про війну як кампанію зі звільнення України, а санкції Заходу — як причину загострення голоду в Африці.