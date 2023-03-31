Про це він написав у своєму Twitter.
Кайнеругаба сказав, що його можуть називати “путіністом”, але у разі загрози з боку “імперіалістів” для російської столиці його держава нібито надішле військо.
“Називайте мене “путіністом”, якщо хочете, але ми, Уганда, надішлемо солдатів на захист Москви, якщо їй колись загрожуватимуть імперіалісти”, — написав син голови держави.
Нагадаємо, що пропагандистські зусилля Кремля на території Африки, зокрема в Уганді зросли після повномасштабного вторгнення в Україну.
Так, кілька годин на день мільйони осіб, які дивляться найбільшу національну телевізійну станцію країни, Ugandan Broadcasting Corp., сприймають наратив Москви про війну як кампанію зі звільнення України, а санкції Заходу — як причину загострення голоду в Африці.
- У парламенті Уганди ухвалили законопроєкт, який запроваджує смертну кару за гомосексуальні стосунки.
- З 3 по 12 жовтня відбувся перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав турне з візиту до Сенегалу.
- Кількість людей, яким гостро бракуватиме продовольства, може сягнути 323 мільйонів: через війну в Україні на межі голодування опиняться ще 47 мільйонів осіб.