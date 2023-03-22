У парламенті Уганди ухвалили законопроєкт, який запроваджує смертну кару за гомосексуальні стосунки.

Про це повідомляє The Guardian.

Як пише видання, новий закон передбачатиме смертну кару чи довічне ув’язнення за гомосексуальні зв’язки й так зване “вербування, просування й фінансування” одностатевої “активності”. Законопроєкт підтримали майже 389 законодавців. Водночас проти нього проголосували лише двоє депутатів від керівної партії Уганди.

За словами депутата Одоі-Ойвелово, який проголосував проти законопроєкту, останній “є непродуманим та містить неконституційні положення”.

“Він зводить нанівець досягнення в боротьбі з гендерним насильством і криміналізує окремих осіб, що суперечить усім відомим правовим нормам”, – наголосив Одоі-Ойвелово.

Відтепер законопроєкт має розглянути президент Уганди Йовері Мусевені. Він може накласти на нього вето або підписати його.

Проте його ранішня промова є підтвердженням ймовірного схвалення законопроєкту. Йовері Мусевені зазначав, що “Уганда не приймає гомосексуалізм”, а “Захід прагне змусити інші країни нормалізувати “відхилення”.