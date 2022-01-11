В африканській країні Уганді 10 січня знову відчинили двері навчальних закладів для учнів. Локдаун тривав для школярів протягом більш як 83 тижнів, що становить понад півтора року.

Про таке передає американська інформаційна агенція The Associated Press.

За даними культурної агенції ООН, карантинні обмеження зачепили понад 10 мільйонів учнів. Перший день навчання спричинив затори у деяких районах країни, а студенти знову вийшли з матрацами на вулицю для підтримки світової акції на підтримку постраждалих від сексуального насильства.

Поки невідомо, як довго навчальні заклади Уганди зможуть бути відкритими через зростання показників захворюваності на коронавірус. Президент країни Йовері Мусевені спрогнозував новий локдаун при умові заповненості лікарень на принаймні на 50%.

Через найдовший карантин у світі уряд країні запровадив скорочену навчальну програму, щоб учні мали змогу перевестися до наступного класу автоматично. Також їм не потрібно обов’язково мати негативний тест на COVID-19.

Вперше локдаун в Уганді оголосили як і по всьому світу — у березні 2020 року. Деякі класи вдалося відкрити у лютому 2021, але за чотири місяці у червні країна зіткнулася з першим серйозним спалахом COVID-19. Більшість державних шкіл не змогли запропонувати віртуальне навчання. Тому учнів помічали працівниками на болоті золотошукачами, а деякі класи встигли порости бур’янами.