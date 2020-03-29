Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, у місті запрацювало метро. Також в Ухань прибули перші швидкісні поїзди, але пасажири з них могли тільки вийти. Виїхати в інші міста ще не можна.

Вказані заходи дозволили возз’єднатися деяким сім’ям, члени яких не бачилися весь цей час через жорсткий карантин.

При цьому в Ухані ще залишаються закритими магазини, а також перекриті дороги. Згідно з офіційними даними, місто можна буде залишити з 8 квітня.

Наприкінці січня місцева влада заборонила в’їжджати або виїжджати з Ухані. Населення цього 11-мільйонного міста повинно було залишатися вдома. В Ухані працювали лише основні магазини, необхідні для забезпечення життєдіяльності. Рух транспорту було зупинено.

Такі заходи було вжито, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Тим часом національна комісія з охорони здоров’я Китаю повідомила, що 27 березня на материковій частині країни зареєстрували 54 нових випадки COVID-19. Всі вони були виявлені у громадян країни, які прибули з-за кордону.

Зараз на материковому Китаї налічується більше 81 тис. випадків інфікування. На Ухань припадає близько 60 % заражень коронавірусом у Китаї.

Водночас за останні тижні кількість заражень у місті різко зменшилася. Останній підтверджений випадок COVID-19 в Ухані зареєстрували 23 березня.