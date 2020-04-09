У китайському місті Ухань влаштували свято з нагоди зняття карантину через коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє британський канал Sky News.

“Уздовж набережних міста люди розмахували прапорами, скандували: “Ухань, вперед!”, а також співали національний гімн Китаю”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що карантинні обмеження в місті зменшувалися поступово протягом декількох тижнів.

В даний момент влада Ухань вперше з початку карантину дозволила жителям виїжджати з міста.

Ухань, в якому проживають 11 мільйонів людей, був повністю ізольований від навколишнього світу 23-го січня 2020 го року для того, щоб стримати поширення коронавірусу COVID-19.

Згідно з даними університету Джима Хопкінса, всього з початку епідемії в Китаї зареєстровано близько 83 тисяч випадків зараження. З них 3339 виявилися летальними. 77,6 тис. пацієнтів вдалося видужати, вони виписані з лікарень.