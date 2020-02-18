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В Ухані помер директор лікарні, призначеної для хворих на коронавірус

Директор провідної лікарні в китайському місті Ухань, епіцентрі спалаху коронавірусу, помер від цієї хвороби.

Вівторок, 18 лютого 2020, 12:49

Про це повідомляє Reuters.

Лю Чжімін, директор лікарні, помер о 10:30 ранку. Це сьомий працівник охорони здоров’я, що став жертвою вірусу. Його лікарня була призначена для лікування виключно хворих з коронавірусом.

За даними Національної комісії охорони здоров’я, загальна кількість смертей в Китаї зросла до 1868 осіб. Підтверджено 1886 нових випадків інфекції, в цілому 72 436.

Китайська влада запевняє, що стабілізація числа нових випадків є ознакою того, що заходи, які вони впровадили для стримування, працюють.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.

Теги: Китай, Ухань

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