В Ухані помер директор лікарні, призначеної для хворих на коронавірус

Директор провідної лікарні в китайському місті Ухань, епіцентрі спалаху коронавірусу, помер від цієї хвороби.

Про це повідомляє Reuters.

Лю Чжімін, директор лікарні, помер о 10:30 ранку. Це сьомий працівник охорони здоров’я, що став жертвою вірусу. Його лікарня була призначена для лікування виключно хворих з коронавірусом.

За даними Національної комісії охорони здоров’я, загальна кількість смертей в Китаї зросла до 1868 осіб. Підтверджено 1886 нових випадків інфекції, в цілому 72 436.

Китайська влада запевняє, що стабілізація числа нових випадків є ознакою того, що заходи, які вони впровадили для стримування, працюють.