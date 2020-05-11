Про це повідомляє британське видання BBC.
У понеділок, в місті Ухань виявили п’ять нових випадків. Влада заявила, що всі захворювання були виявлені в одному житловому комплексі.
Відзначимо, в останні тижні Китай послаблював обмеження, бо кількість випадків зменшувалася.
Невеликий спалах в Ухані — це перший повторний сплеск заражень після ослаблення карантину 8 квітня.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США є “безліч доказів” того, що спалах коронавірусу COVID-19 почався в лабораторії в Ухані.
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ЗМІ, підконтрольне Комуністичній партії Китаю, спростувало твердження адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що новий коронавірус був винайдений в лабораторії.