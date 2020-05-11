У Китаї, в місті Ухань, звідки почалася епідемія коронавірусу, виявили 5 нових випадків інфекції.

Про це повідомляє британське видання BBC.

У понеділок, в місті Ухань виявили п’ять нових випадків. Влада заявила, що всі захворювання були виявлені в одному житловому комплексі.

Відзначимо, в останні тижні Китай послаблював обмеження, бо кількість випадків зменшувалася.

Невеликий спалах в Ухані — це перший повторний сплеск заражень після ослаблення карантину 8 квітня.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США є “безліч доказів” того, що спалах коронавірусу COVID-19 почався в лабораторії в Ухані.