Про це повідомляє місцеве видання China.org.
Лікарню закрили через скорочення кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.
Пацієнти з лікарні, які ще не вилікувалися внаслідок зараження COVID-19, були переведені або виписані з відділення.
Лікарня з 9 лютого вилікувала 1462 пацієнта з COVID-19.
Також з лікарні відпустили помічників лікарів з Шанхая, Цзянсу, Чжецзян, Фуцзяня, Шаньдуна і Гуандуна. У лікарні вони пропрацювали майже два місяці.
Передбачається, що лікарня може почати приймати пацієнтів із захворюваннями, відмінними від COVID-19.
На даний момент 1733 пацієнта з COVID-19 чекають переводу в інші лікарні. З них 427 пацієнтів у важкому стані, ще 174 – в критичному стані.
- 5 лютого лікарня Хуошеншань (Huoshenshan), яку всього за 10 днів побудували в китайському місті Ухань, почала приймати пацієнтів.