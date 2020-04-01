В Ухані (провінція Хубей, Китай) закрили модульну лікарню, призначену для лікування пацієнтів, хворих коронавірусом. Це лікарня, яку раніше побудували за 10 днів.

Про це повідомляє місцеве видання China.org.

Лікарню закрили через скорочення кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

Пацієнти з лікарні, які ще не вилікувалися внаслідок зараження COVID-19, були переведені або виписані з відділення.

Лікарня з 9 лютого вилікувала 1462 пацієнта з COVID-19.

Також з лікарні відпустили помічників лікарів з Шанхая, Цзянсу, Чжецзян, Фуцзяня, Шаньдуна і Гуандуна. У лікарні вони пропрацювали майже два місяці.

Передбачається, що лікарня може почати приймати пацієнтів із захворюваннями, відмінними від COVID-19.

На даний момент 1733 пацієнта з COVID-19 чекають переводу в інші лікарні. З них 427 пацієнтів у важкому стані, ще 174 – в критичному стані.