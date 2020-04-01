Про це повідомляє місцеве видання China.org.

Лікарню закрили через скорочення кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

Пацієнти з лікарні, які ще не вилікувалися внаслідок зараження COVID-19, були переведені або виписані з відділення.

Лікарня з 9 лютого вилікувала 1462 пацієнта з COVID-19.

Також з лікарні відпустили помічників лікарів з Шанхая, Цзянсу, Чжецзян, Фуцзяня, Шаньдуна і Гуандуна. У лікарні вони пропрацювали майже два місяці.

Передбачається, що лікарня може почати приймати пацієнтів із захворюваннями, відмінними від COVID-19.

На даний момент 1733 пацієнта з COVID-19 чекають переводу в інші лікарні. З них 427 пацієнтів у важкому стані, ще 174 – в критичному стані.

  • 5 лютого лікарня Хуошеншань (Huoshenshan), яку всього за 10 днів побудували в китайському місті Ухань, почала приймати пацієнтів.