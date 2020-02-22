Про це повідомляє Reuters.
Медики вивчають, який шлях передачі коронавірусу, якщо він може поширюватися навіть безсимптомно.
В Американській медичній асоціації зазначили, що дослідити всі можливі шляхи передачі вірусу поки не вдалося.
“Вчені запитують, чи можете ви захворіти цією інфекцією і не захворіти (не мати симптомів)? Відповідь, очевидно, так”, – сказав доктор Вільям Шаффнер, експерт з інфекційних захворювань з медичного центру Університету Вандербільта.
Медики зазначили, що це вже не перший випадок, коли переносники коронавірусної інфекції не мають симптомів захворювання.
Згідно зі звітом доктора Мейюна Вана з Народної лікарні університету Чженчжоу і його колег, 10 січня 20-річна жінка вирушила з Уханю в Аньян і відвідала кількох родичів. Коли вони почали хворіти, лікарі ізолювали жінку і перевірили її на коронавірус. Спочатку у молодої жінки був негативний результат на вірус, але контрольний тест був позитивним.
У всіх п’яти її родичів розвинулася пневмонія COVID-19, але станом на 11 лютого у молодої жінки як і раніше не було ніяких симптомів, у неї не було лихоманки, респіраторних симптомів, таких як кашель або біль у горлі.
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