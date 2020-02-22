У китайському місті Ухань 20-річна жінка, яка не мала симптомів коронавірусу, сама того не розуміючи заразила п'ятьох своїх родичів.

Про це повідомляє Reuters.

Медики вивчають, який шлях передачі коронавірусу, якщо він може поширюватися навіть безсимптомно.

В Американській медичній асоціації зазначили, що дослідити всі можливі шляхи передачі вірусу поки не вдалося.

“Вчені запитують, чи можете ви захворіти цією інфекцією і не захворіти (не мати симптомів)? Відповідь, очевидно, так”, – сказав доктор Вільям Шаффнер, експерт з інфекційних захворювань з медичного центру Університету Вандербільта.

Медики зазначили, що це вже не перший випадок, коли переносники коронавірусної інфекції не мають симптомів захворювання.

Згідно зі звітом доктора Мейюна Вана з Народної лікарні університету Чженчжоу і його колег, 10 січня 20-річна жінка вирушила з Уханю в Аньян і відвідала кількох родичів. Коли вони почали хворіти, лікарі ізолювали жінку і перевірили її на коронавірус. Спочатку у молодої жінки був негативний результат на вірус, але контрольний тест був позитивним.

У всіх п’яти її родичів розвинулася пневмонія COVID-19, але станом на 11 лютого у молодої жінки як і раніше не було ніяких симптомів, у неї не було лихоманки, респіраторних симптомів, таких як кашель або біль у горлі.