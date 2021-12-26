Це привітання опубліковане на сайті Української греко-католицької церкви.

Блаженніший Святослав заявив, що виклики, які сьогодні постали перед глобальною людською спільнотою та загрожують миру й добробуту всього людства, вимагають єдності у боротьбі з будь-якими проявами зла. Він закликав об’єднатися навколо істини у боротьбі з загрозами для нашої Батьківщини та не лишати ворогу жодного шансу.

Сьогодні, коли ми стоїмо перед численними небезпеками, нам потрібні єднання та солідарність, щоб відстояти наше майбутнє, а не поглибити розкол і непорозуміння. Лише забувши про давні чвари та об’єднавшись навколо спільної мети, ми зможемо вистояти, переконаний Блаженніший Святослав.

“Тому в особливий спосіб запрошую сьогодні вас, дорогі в Христі, усією нашою вселенською родиною долучитися до молитви за мир для світу та зокрема для нашої країни, за пошук єдності та порозуміння, за справедливість і неупередженість наших судів, за верховенство права в Українській Державі, за застереження від спокуси вибіркової справедливості та політично вмотивованих судових рішень, за дотримання засадничих цінностей і принципів народовладдя, за злагоду та смиренну мудрість серед тих, кому Господь довірив вести наш народ крізь часи грізних випробувань, за спільну відповідальність одне за одного та за наш рідний край”, – написав очільник УГКЦ.

Блаженніший Святослав попросив, щоб Різдво Христове дало сил і мудрості об’єднатися та не стати заручниками чвар і непорозумінь. Він попросив спільними зусиллями будувати справедливе суспільство, яке ґрунтується на повазі до гідності кожної людини, сердечній відданості людській солідарності та турботі про спільне благо.