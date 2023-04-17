В Угорщині близько 44% громадян симпатизують росіянам, що є одним з найнижчих показників в опитуванні. Найбільше ж угорців висловили симпатію до італійців (84%).

Про це свідчить опитування Інституту Publicus, проведене на замовлення опозиційного угорського видання Népszava.

Соціологи опитали щодо симпатії чи антипатії до вісімнадцяти народів.

Після італійців найчастіше симпатії висловлювали до австрійців (82%), поляків (81%), фінів та іспанців (80%). Надалі йдуть чехи (78%), шведи (76%), французи і німці (74%), британці (73%) і словаки (71%).

Вже нижче оцінили турків (63%), українців (62%), американців (61%) та індійців (60%). З переважанням позитивних оцінок також китайці (58%) та румуни (55%).

Проте лише росіянам висловили симпатію менше половини опитаних – до них симпатію відчувають тільки 44%.

Соціологи наголосили, що здебільшого симпатію до громадян РФ відчувають прихильники партії Віктора Орбана “Фідес”, хоча прихильники опозиції також мають симпатію до народів, з чиїми лідерами в угорської влади – добрі стосунки. Однак Туреччина, Китай і Росія є єдиними країнами зі списку 18 держав, які є більш популярними серед прихильників “Фідес”.