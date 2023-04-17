Про це свідчить опитування Інституту Publicus, проведене на замовлення опозиційного угорського видання Népszava.
Соціологи опитали симпатію чи антипатію до вісімнадцяти народів.
Після італійців найбільше симпатію висловлювали до австрійців (82%), поляків (81%), фінів та іспанців (80-80%). Надалі йдуть чехи (78%), шведи (76%), французи і німці (74-74%), британці (73%) і словаки (71%).
Вже нижче оцінили турків (63%), українців (62%), американців (61%) та індійців (60%). Серед позитивних оцінок були китайці (58%) та румуни (55%).
Проте лише росіянам висловили симпатію нижче 50% — до них симпатію відчувають тільки 44% опитаних.
Соціологи наголосили, що здебільшого симпатію до громадян РФ відчувають прихильники партії Віктора Орбана “Фідес”, але прихильники опозиції мають симпатію до народів, з чиїми лідерами в угорської влади добрі стосунки. Наприклад, Туреччина, Китай і Росія є єдиними країнами зі списку 18 держав, які є більш популярними серед прихильників “Фідес”.
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